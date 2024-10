Monza Venezia, il match inedito del nostro campionato

C’è tantissima attesa per lo scontro salvezza tra Monza Venezia, in programma questa domenica alle 15:00

Da una parte il fulcro del gioco del Monza, sempre più al centro del progetto dei brianzoli. Dall’altra l’attaccante del Venezia nonché il grande ex che aiutò con 5 gol ai playoff proprio il Monza a tornare in Serie A.

La sfida tra i biancorossi e gli arancioneroverdi mette di fronte Djuric e Gytkjaer, attaccanti che dovranno fornire gol con continuità per aiutare le loro rispettive squadre a raggiungere l’obiettivo della salvezza.

Curioso il fatto di come in 56 precedenti tra Monza Venezia, non c’è nemmeno un testa a testa in Serie A. Questa sarà la prima volta, come riporta La Gazzetta dello Sport, che il match verrà disputato nella massima seria.