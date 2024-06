Monza, sesso e Dany Mota: il video social con protagonista Hawk Tuah Girl

Il Monza prende uno dei video più visti sui social degli ultimi giorni – Hawk Tuah Girl – e lo trasforma in un omaggio a Dany Mota

Al Monza hanno una sola cosa in testa ed è… Dany Mota: nei giorni scorsi è diventato virale un video di una ragazza americana, diventata nota come Hawk Tuah Girl, che spiegava il modo migliore per… dare piacere al proprio partner.

In breve tempo il video è girato su tutti i social, diventando un meme e offrendo una base per altri: tra questi anche i Brianzoli che hanno voluto utilizzarlo per ricordare la splendida rete di Mota Carvallho contro il Genoa.

E come si dice in questi casi: date un aumento al social media manager o, in alternativa, un pullman pieno come promesso da Berlusconi.