Morata Milan, l'annuncio dell'attaccante SUL SUO FUTURO: «Via dall'Atletico? Vi dico QUESTA COSA...»

Morata Milan, l’annuncio dell’attaccante SUL SUO FUTURO: l’obiettivo rossonero fa chiarezza sulle sue intenzioni

Dopo il mancato arrivo di Zirkzee, Alvaro Morata è diventato l’obiettivo di mercato numero uno del Milan. L’attaccante spagnolo, impegnato attualmente a Euro 2024, ha rilasciato un’intervista a El Mundo. Di seguito le sue dichiarazioni sul futuro.

FUTURO ALL’ATLETICO? – «Sì, beh, ma… Ho detto che muoio dalla voglia di vincere titoli con l’Atletico, poi bisogna valutare cosa vale e cosa no».

PIÙ FELICI FUORI DALLA SPAGNA – «Sì, senza dubbio. L’ho detto molte volte. Soprattutto perché la gente mi rispetta. In Spagna non c’è rispetto per niente e nessuno».