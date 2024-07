Morata Milan, è lui il Mister X scelto da Ibra e Moncada: le ultime

É Alvaro Morata il mister X scelto da Zlatan Ibrahimovic e Moncada per rinforzare l’attacco e consegnare a Fonseca il nuovo numero 9

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sembra non avere molti dubbi a riguardo: è Alvaro Morata il mister X scelto dal Milan per rinforzare il reparto offensivo.

Moncada e Ibrahimovic sono in pressing in questi giorni sull’attaccante spagnolo: per lui è pronto un triennale da 12 milioni di euro complessivi. La sensazione, però, è che il giocatore (legato all’Atletico Madrid da una clausola da 13 milioni di euro) deciderà il suo futuro soltanto una volta conclusosi l’Europeo.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU MILANNEWS24.COM