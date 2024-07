Morata Milan, ecco quando arriverà la FUMATA BIANCA nei confronti del NUOVO ATTACCANTE

Morata Milan, arriverà la FUMATA BIANCA entro questa DATA. Le ultimissime su quello che sarà il NUOVO ATTACCANTE rossonero

Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato dell’arrivo di Alvaro Morata alla corte del Milan attraverso il suo canale Youtube.

PAROLE – «Su Morata occorre aspettare la fine dell’Europeo, bisogna certificare le cose. Lui ha rilasciato dichiarazioni un po’ diverse: prima che deve guardarsi in giro, poi che vorrebbe vincere con l’Atletico, poi di nuovo che in Spagna quasi ti odiano. Poi il pressing di Ibrahimovic e la necessità del Milan di prendere un attaccante, con Lukaku legato alla vicenda Osimhen per il Napoli, credo che tra lunedì e martedì prossimo il Milan risolverà la questione Morata».