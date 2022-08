Morata: spunta l’opzione Manchester United

Alvaro Morata potrebbe lasciare l’Atletico Madrid: tra le possibilità dell’ex juventino c’è anche il Manchester United

Alvaro Morata potrebbe lasciare l’Atletico Madrid in questa sessione di mercato. Non per fare ritorno alla Juventus, però.

Secondo quanto riportato da The Athletic, sulle tracce dell’attaccante spagnolo ci sarebbe ora il Manchester United. Si vocifera che potrebbe partire per una cifra vicina ai 30 milioni, anche se non è da escludere il prestito.