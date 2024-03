Amoruso su Barone: «Dedicava tutto alla Fiorentina»

Morte Barone, al dolore in casa Fiorentina si unisce anche l’ex giocatore Viola Amoruso: vincitore della Coppa Italia del 1996

Tramite Radio Bruno, l’ex giocatore della Fiorentina Amoruso ha voluto parlare così della morte di Joe Barone.

«Barone lavorava h24 per la Fiorentina, forse addirittura troppo dal punto di vista fisico visto lo stress che c’è nel calcio. Amava questa squadra ed è innegabile. Ho parlato con lui pochi giorni fa. Futuro Fiorentina? Sicuramente Commisso non si era circondato solo di una persona di fiducia. Da capire se queste altre persone sono appassionate di calcio com’era Joe. Sicuramente Rocco ha persone di cui potersi fidare. Se vorrà andare avanti con la Fiorentina allora vedremo qualche figura nuova. Se invece si dovesse arrivare alla cessione, perché qualche voce in questo senso c’è stata anche nel recente passato, la dipartita di Joe potrebbe velocizzare questa opzione»