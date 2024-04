Dramma in Toscana, morto l’ex Empoli Mattia Giani

La triste notizia della morte di Mattia Giani, ex calciatore dell’Empoli colpito da un infarto Tutti i dettagli

L’Empoli, tramite un comunicato ufficiale, si è unito al cordoglio per la morte di Mattia Giani. Il calciatore aveva accusato un malore durante una sfida di Eccellenza Toscana.

COMUNICATO – «Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente e Amministratore Delegato Rebecca Corsi, il Direttore Sportivo Pietro Accardi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la prematura e improvvisa scomparsa di Mattia Giani, cresciuto nel nostro settore giovanile e vice campione d’Italia Under 17 nel 2015. Al fratello Elia, anche lui nostro ex calciatore, e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra in questo momento di grande dolore».