Morte Mihajlovic, Mancini svela: «L’avevo visto pochi giorni fa, stava abbastanza bene»

Morte Mihajlovic, il ct della Nazionale Roberto Mancini è tornato a parlare della scomparsa dell’amico ed ex compagno

Roberto Mancini, intervistato dal Corriere dello Sport, ha svelato un retroscena su Sinisa Mihajlovic.

LE PAROLE – «Pochi giorni fa, prima che lo ricoverassero, avevamo visto insieme una partita del Mondiale. Ridendo e scherzando, stava abbastanza bene, era uno di quei momenti in cui non pensi a quello che stai affrontando e vivi come se nulla fosse.Per me era un fratello, sì ho perso un fratello perché siamo andati oltre l’amicizia. Inevitabile quando condividi tante emozioni l’uno accanto all’altro».