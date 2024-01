Mourinho, niente Premier League per lui: bivio MLS o Portogallo

Il giorno dopo il suo esonero dalla Roma, iniziano i rumor sulla prossima panchina di Mourinho: esclusa la Premier, piace in Portogallo e USA

Quale futuro per Jose Mourinho? Dopo l’esonero di ieri dalla Roma, lo Special One si è messo subito alla ricerca di una nuova panchina, per ripartire la prossima stagione e le opzioni non sembrano mancargli. Come riportato dall’ANSA però, una cosa sembra sicura: non c’è un ritorno in Premier League nel suo futuro. L’agenzia di stampa, citando il Sun e la BBC fa il punto su quale potrebbe essere la sua prossima destinazione (Inghilterra esclusa).

Secondo il Sun lo Special One potrebbe decidere di attraversare l’Atlantico e allenare in MLS. In una recente intervista a Sport Illustrated, il tecnico aveva detto: «Amo la mentalità statunitense, la gente ha una grande mentalità aperta», anche se al momento non ci sono ancora offerte concrete sul tavolo. L’Arabia Saudita, per quanto un’opzione, rimane sullo sfondo e allora si apre il fronte nazionali. Per la BBC al momento non ci sono contatti con la federazione brasiliana, che ancora cerca un’alternativa ad Ancelotti dopo il suo rinnovo con il Real Madrid. La soluzione allora potrebbe essere la panchina del Portogallo. Una conclusione degna di per il tecnico, che in molte dichiarazioni passate aveva indicato la sua nazionale come ultima panchina della sua carriera. Si era ragionato per il 2030, quando il Portogallo organizzerà il mondiale, ma l’esonero della Roma potrebbe essere l’assist per un ritorno a casa anticipato.