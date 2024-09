Mourinho show in Turchia: prende il PC e lo mette davanti al MONITO DEL VAR, ammonito – VIDEO

Spettacolo di Jose Mourinho in Antalyaspor-Fenerbahce: la sua ultima ammonizione è un nuovo capolavoro di originalità nelle proteste

Jose Mourinho in Turchia continua a deliziare tutti con i suoi gesti istrionici: l’ultima trovata dello Special One nella vittoria del Fenerbahce in trasferta in casa dall’Antalyaspor, con le reti di Tadic e l’autogol di Kelven.

Fenerbahçe teve um golo anulado por fora de jogo e Mourinho meteu o seu computador com o frame do lance em frente à câmara da transmissão, tendo levado amarelo por isso 🤣pic.twitter.com/i8RpvMDKGV — B24 (@B24PT) September 29, 2024

Al 77′, dopo un fallo non concesso ai gialloblu lo Special One ha preso il suo pc e lo ha piazzato davanti allo schermo del VAR, per fare in modo che l’arbitro vedesse l’azione incriminata: per lui solo un cartellino giallo.