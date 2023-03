Mourinho Serra, l’arbitro rischia deferimento e giudizio! Ultime

Mourinho Serra, dopo il caso di Cremonese-Roma l’arbitro sarebbe a rischio deferimento e giudizio: cosa succede

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, potrebbero presto esserci importanti novità sul caso Mourinho Serra.

Gli avvocati della Roma avrebbero portato come prova diversi video che certificherebbero un labiale tutt’altro che appropriato da parte del fischietto. Secondo quanto filtra, ora l’arbitro potrebbe essere deferito dalla Procura per poi andare a giudizio, rischiando di uscire dalle rotazioni per dirigere gare di Serie A e Serie B.