Moviola Barcellona-Inter: gli episodi dubbi della sfida della 3^ giornata della Champions League 2018/2019

Il Camp Nou è la cornice della sfida Barcellona-Inter, match molto atteso che potrebbe rivelarsi decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Nella terza giornata del girone B si ritrovano di fronte le due squadre in testa alla classifica a punteggio pieno vogliose di mettere un piede al turno successivo. Per entrambe le compagini, difatti, un successo stasera potrebbe rappresentare un grosso passo in avanti verso gli ottavi e verso la conquista del primo posto del raggruppamento.

L’importante gara è stata affidata al direttore di gara rumeno Ovidiu Alin Hategan che è assistito dai guardalinee Octavian Șovre e Sebastian Gheorghe, con Radu Petrescu e Sebastian Colţescu come addizionali. Il quarto uomo è Radu Ghiunguleac.

Non si registrano episodi da moviola nel primo tempo di Barcellona-Inter, partita che non ha visto l’intervento dell’arbitro. Zero anche gli ammoniti nei primi 45 minuti.