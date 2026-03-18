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Moviola Bayern Monaco Atalanta, l’episodio chiave della sfida di Champions League: ecco cos’è successo
Moviola Bayern Monaco Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di finale 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Bayern Monaco Atalanta, valido per per il ritorno degli ottavi di finale 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Benoit Bastien.
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