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Moviola Bayern Monaco Atalanta, l’episodio chiave della sfida di Champions League: ecco cos’è successo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

11 minuti ago

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Arbitro

Moviola Bayern Monaco Atalanta, l’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di finale 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Bayern Monaco Atalanta, valido per per il ritorno degli ottavi di finale 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Benoit Bastien.

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