L’episodio chiave del match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Crotone Sampdoria

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

45′ Fallo di Colley ai danni di Messias – Il VAR controlla il contrasto in area tra il difensore della Sampdoria e l’attaccante del Crotone. L’arbitro non ravvisa gli estremi del calcio di rigore. Lungo controllo al VAR per Doveri che conferma la decisione del direttore di gara.