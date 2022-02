Moviola Empoli Juventus: l’episodio chiave del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Empoli Juventus

L’episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Juventus, valido per la 27ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Maresca.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

10′ Contatto Pellegrini-Zurkowski – Entrata in ritardo da parte di Zurkowski su Luca Pellegrini, calcio di punizione per la Juventus.

20′ Contatto Rabiot-Zurkowski – Episodio dubbio in area di rigore: contatto tra i due, con Zurkowski che va giù in area dopo una leggera spinta del francese. Per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

