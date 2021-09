Moviola Empoli Venezia: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 3ª giornata di Serie A 2021/22: moviola Empoli Venezia

L’episodio chiave della moviola del match tra Empoli e Venezia, valido per la 3ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

47′ Possibile cartellino rosso – Contatto dubbio tra Henry e Luperto: il difensore centrale riceve una dolorosa gomitata dall’attaccante del Venezia all’altezza del volto, ma il direttore non ravvisa gli estremi per un possibile cartellino rosso. Anche il VAR è dello stesso avviso, Henry non viene espulso.

56′ Possibile calcio di rigore per l’Empoli – Ceccaroni si appoggia a Cutrone, che perde l’equilibrio e cade all’interno dell’area di rigore. Proteste dell’attaccante dell’Empoli, per l’arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Decisione corretta.