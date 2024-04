L’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di Conference League 2023/24: moviola Fiorentina Viktoria Plzen

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Metro di misura poco europeo sui falli da parte dell’arbitro spagnolo Jesus Gil Manzano, in una gara che non ha presentato troppi problemi. Due gli episodi importanti: il rosso accordato a Cadu per fallo su Dodo, giudicato un giallo dal direttore di gara e corretto poi da un OFR opportuno. L’intervento era senza ombra di dubbio pericoloso. Non si è capito molto, invece, l’ammonizione accordata a Nico Gonzalez per esultanza eccessiva in occasione dell’1-0. In realtà, l’argentino non ha fatto niente di che, la decisione è parsa decisamente fiscale.