Moviola Inghilterra Stati Uniti: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match tra Inghilterra e Stati Uniti, valido per la seconda giornata del Mondiale di Qatar 2022. Arbitro sarà il venezuelano Saez.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Primo tempo molto tranquillo per la terna arbitrale, che non ha dovuto prendere nessuna decisione deciva per il risultato o la partita.