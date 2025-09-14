Moviola Juventus Inter: Thuram-Bonny? Gazzetta e CorSport danno interpretazioni diverse sul discusso episodio che precede la staffilata di Adzic

Non poteva esserci Juventus Inter senza polemica arbitrale. Sui social si discute animosamente sull’episodio che ha preceduto il gol di Adzic: quel contatto tra Khephren Thuram e Bonny non reputato falloso dall‘arbitro Colombo, che viene promosso sia da La Gazzetta dello Sport sia dal Corriere dello Sport. Ma il secondo quotidiano avrebbe preferito l’OFR sull’episodio in questione.

GAZZETTA DELLO SPORT, 6 – Prima gara con la “Refcam”: vari i dialoghi («Rispetta il mio lavoro» dice Colombo a Marcus), il 2-2 con la visuale arbitrale, un faccia a faccia con Tudor. In campo: manca (15’) il giallo a McKennie su Calhanoglu, giusto invece non ammonire Kelly e Gatti (19’ e 29’), regolare l’1-0 (la perpendicolare della palla pare toccare la lunetta del calcio d’angolo). Corretto il giallo a Koop, giusto il fischio senza sanzione ad Acerbi su Vlahovic. Il 3-3 nasce da un fallo di Bastoni su Openda. Il 4-3 fa discutere: K. Thuram contende la palla a Bonny, il bianconero tocca il pallone e lievemente il piede dell’interista; in più, sfiora con la mano il viso del nerazzurro. Troppo poco per la revisione del gol di Adzic.

CORRIERE DELLO SPORT, 6.5 – Ad Andrea Colombo non è mancata di certo la personalità, è sempre al centro dell’azione e prende decisioni in maniera rapida. Introduce anche la Ref Cam in Italia. L’unico grande dubbio riguarda il contatto tra Khepren Thuram e Bonny qualche istante prima del 4-3 bianconero. Il centrocampista recupera palla, l’esterno nerazzurro rimane a terra, subito dopo arriva la rete di Adzic. Lo sguardo dell’arbitro è rivolto sul pallone, intercettato da Thuram, che però colpisce Bonny con la mano mentre cerca di prendere posizione. Dalla Ref cam si vede che Colombo è dietro ai due e non vede bene il colpo sul volto, di certo non è stato aiutato dal VAR. Tanti gol, ma poche situazioni da sottolineare. Sul 3-2 dell’Inter c’è un blocco regolare di Bastoni su Bremer, giusto anche il fallo fischiato ad Openda che porta al 3-3 bianconero. Mancano due gialli, uno per parte. Il primo su Gatti, che interrompe fallosamente un contropiede dell’Inter, il secondo su Acerbi, che trattiene Vlahovic.

Var: Mazzoleni 5,5 Valutato il peso dell’azione avrebbe dovuto consigliare l’on field review visto che l’arbitro era dietro ai due giocatori.