Moviola Lazio Bologna, l’episodio chiave del match

L’episodio chiave della moviola del match Lazio Bologna, valido per la 13ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Rapuano.

L’EPISODIO CHIAVE

PRIMO TEMPO

A metà del primo tempo Pobega rimedia un giallo assolutamente doveroso per un intervento deciso su Lazzari che interrompe un’azione del Bologna e ribalta velocemente il fronte. Lazzari poco dopo chiede un altro cartellino per Karlstrom, Rapuano non è d’accordo. Al 35′ secondo giallo per Pobega su Guendouzi: il centrocampista va in aggressione nell’area laziale sul francese, in netto ritardo: decisione ineccepibile.

SECONDO TEMPO

All’inizio della ripresa c’è un check per un possibile tocco di braccio di Moro ma non c’è alcuna certezza di irregolarità, Zaccagni è l’uomo che protesta maggiormente. Castellanos reclama poi un contatto in area su bel lancio di Rovella, Rapuano lascia correre, la leggera spinta di Beukema non è tale da portare al rigore.