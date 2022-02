Moviola Milan Lazio: l’episodio chiave del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’episodio arbitrale chiave del match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/22: moviola Milan Lazio

L’episodio chiave della moviola del match tra Milan e Lazio, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021/22. Dirige la sfida l’arbitro Sozza, al VAR Massa.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

Episodio da rivedere al 35′; sul lungo lancio di Milinkovic-Savic, Immobile anticipa Maignan in uscita e poi cade a terra. Per Sozza è tutto regolare ed in effetti dal replay sembra non ci sia stato contatto tra il portiere e l’attaccante.

