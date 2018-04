Moviola Milan-Napoli e Var: annullato un gol a Musacchio

Moviola Milan-Napoli da San Siro: i casi da Var e l’analisi delle decisioni di Luca Banti per la trentaduesima di Serie A

Milan-Napoli a San Siro è la partita più importante del pomeriggio, andiamo a vedere i casa da moviola. Al trentanovesimo minuto è stato annullato un gol al Milan, ma la segnalazione di Banti è giustissima, nonostante le (poche) proteste dei giocatori e il brusio dei tifosi. Calhanoglu ha calciato di destro al volo da fuori, Reina ha parato a terra mandando la palla a un metro, Musacchio si è avventato sulla sfera e ha segnato. Dal replay si vede che l’argentino era in fuorigioco di un metro, così come altri due compagni. Non c’è stato nemmeno bisogno del Var.

È l’arbitro Luca Banti della sezione di Livorno a dirigere il match di San Siro delle 15 tra Milan e Napoli. Il fischietto di gara è coadiuvato dagli assistenti Vuoto e Meli e dal quarto uomo Tagliavento. Al Var, invece, ci sono Valeri e Dobosz. Il direttore di gara livornese ha arbitrato Milan-Napoli nel settembre del 2013, quando gli azzurri guidati da Benitez si imposero 2-1 a San Siro con un gran gol di Higuain; quella partita è ricordata anche per il primo rigore sbagliato da Balotelli in Serie A. Lo parò Reina, futuro portiere del Milan.