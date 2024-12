Moviola Milan Roma, l’episodio chiave del match

Moviola Milan Roma, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2024/25

L’episodio chiave della moviola del match Milan Roma, valido per la 18ª giornata della Serie A 2024/25. Dirige la sfida l’arbitro Fabbri.

L’EPISODIO CHIAVE

4′ – Primo giallo della partita per Kone dopo che ha atterrato Jimenez al limite dell’area giallorossa.

42′ – Proteste del Milan che reclama un rigore sul contatto tra Reijnders e Pisilli, ma il giallorosso non si muove verso l’olandese che gli frana addosso: giusto non dare rigore. A fine azione giallo per Theo Hernandez per fallo tattico ed espulso Fonseca per proteste, giallo anche per Morata.