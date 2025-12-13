Moviola Parma Lazio, Zaccagni entra duro su Estevez: Marelli spiega il motivo dell’espulsione dell’attaccante e capitano dei biancocelesti! Ecco il suo giudizio

Moviola Parma Lazio, Zaccagni entra duro su Estevez: Marelli spiega il motivo dell’espulsione dell’attaccante e capitano dei biancocelesti!

La partita tra Parma e Lazio, valida per la 15ª giornata di Serie A 2025/2026, ha cambiato volto al 42’ del primo tempo, quando sullo 0-0 l’arbitro Matteo Marchetti ha estratto il cartellino rosso diretto nei confronti di Mattia Zaccagni, capitano dei biancocelesti. Una decisione che ha immediatamente acceso il dibattito.

L’episodio nasce sulla trequarti offensiva dei padroni di casa: Zaccagni interviene in scivolata su Estevez, centrocampista del Parma, colpendolo in un contrasto che il direttore di gara ha ritenuto pericoloso per l’incolumità dell’avversario. Da qui la scelta drastica dell’espulsione immediata, senza ricorrere alla revisione al VAR.

Già in diretta su DAZN, la decisione è apparsa severa. Le immagini hanno mostrato come l’intervento di Zaccagni, pur con il piede alto, non abbia colpito frontalmente le gambe di Estevez. Il contatto è risultato laterale, più di striscio, e non tale da provocare una vera e propria entrata “a forbice” o un impatto diretto sullo stinco.

Nonostante ciò, il VAR non è intervenuto per suggerire una on field review, lasciando invariata la decisione presa sul campo da Marchetti. Un dettaglio che ha alimentato ulteriormente le discussioni tra addetti ai lavori e tifosi.

A chiarire la lettura arbitrale dell’azione è intervenuto Andrea Marelli, ex arbitro internazionale e oggi opinionista per DAZN, che ha condiviso i dubbi di molti osservatori, pur riconoscendo la pericolosità potenziale del gesto.

PAROLE MARELLI – «Bel rischio. Il piede è molto alto, è un cross. Vista l’ultima immagine non c’è un contatto diretto che avrebbe potuto portare all’espulsione. A mio parere più corretto un giallo per imprudenza. È stato un colpo non diretto che ha spostato il parastinchi. Cartellino rosso eccessivo».