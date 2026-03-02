Moviola Pisa Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match di Serie A: ecco cos’è successo

Moviola Pisa Bologna: l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 27ª giornata del campionato di Serie A 2025/26

L’episodio chiave della moviola del match Pisa Bologna, valido per la 27ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Feliciani.

LA MOVIOLA

La gara tra Pisa e Bologna, valida per la 27ª giornata di Serie A, è stata caratterizzata da grande intensità e da diversi episodi chiave che hanno richiesto attenzione arbitrale. Nel primo tempo Feliciani ha gestito bene una partita fisica, intervenendo con decisione sui falli più evidenti: corretti i fischi su Zortea e Freuler, così come il fallo in attacco di Léris al 26’. Da segnalare anche un paio di episodi potenzialmente insidiosi in area, come il contatto su Durosinmi e il colpo di testa ravvicinato di Caracciolo al 28’, ma in entrambi i casi non emergono irregolarità. Giusto il fuorigioco fischiato ad Angori nel recupero, così come la gestione dei numerosi cross e palloni sporchi che hanno animato la prima frazione. Nessun episodio da VAR, con la direzione che resta lineare e coerente.

Nella ripresa il ritmo aumenta e con esso gli interventi arbitrali. Corretto il giallo a Freuler al 53’ per un fallo evidente, così come quello a Lucumí all’82’ per proteste. Il Bologna spinge e crea diverse situazioni in area, ma i difensori del Pisa intervengono sempre in modo regolare: decisivi i salvataggi su Castro al 73’ e su Piccinini al 78’, senza falli da rigore. Nel finale, al 90’, arriva il gol decisivo di Odgaard: una conclusione splendida dalla distanza che non presenta alcun dubbio regolamentare. Giusta anche la segnalazione di fuorigioco su Castro al 90+2’. Nel complesso, prova solida di Feliciani, che mantiene il controllo in una gara ricca di duelli e situazioni potenzialmente complicate.

