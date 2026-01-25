Sassuolo News
Moviola Sassuolo Cremonese, l’episodio chiave della sfida di Serie A: ecco cos’è successo
Moviola Sassuolo Cremonese, l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 22ª giornata del campionato di Serie A 2025/26
L’episodio chiave della moviola del match Sassuolo Cremonese, valido per la 22ª giornata della Serie A 2025/26. Dirige la sfida l’arbitro Collu.
LIVE MOVIOLA
La sfida tra Sassuolo e Cremonese si apre subito con un episodio chiave: al 3’, Alieu Fadera porta in vantaggio i neroverdi ribadendo in rete un pallone vagante in area, convalidato senza esitazioni dall’arbitro Collu. La Cremonese prova a reagire e al 14’ Jamie Vardy sfiora il pareggio, ma Muric compie un intervento decisivo. Il momento più discusso del primo tempo arriva al 39’, quando Jari Vandeputte trova il gol del possibile 1-1: la rete viene però annullata per un fallo in attacco, decisione che lascia qualche protesta ma appare corretta alla luce del contatto ravvisato dal direttore di gara. Il primo tempo si chiude senza ulteriori episodi dubbi.
Nella ripresa il match resta acceso ma corretto, con diversi interventi arbitrali puntuali. Al 64’ arriva il giallo per Laurienté, sanzione inevitabile per un intervento in ritardo, mentre dieci minuti prima era stato ammonito Barbieri della Cremonese per un fallo tattico. Al 69’ Audero si supera su una punizione dello stesso Laurienté, deviando in corner: nessuna irregolarità nell’azione. Al 74’ Pezzella viene ammonito per un intervento duro, anche in questo caso decisione ineccepibile. Nel complesso, la gestione dei cartellini risulta coerente e mantiene il controllo della gara.
Nel finale il Sassuolo sfiora il raddoppio con Pierini, che al 90+3’ colpisce una clamorosa traversa dopo un’iniziativa personale. L’arbitro Collu gestisce bene anche i minuti conclusivi, caratterizzati da numerosi cambi e da un ritmo spezzettato. Nessun episodio da moviola negli ultimi istanti, e al 90+7’ arriva il triplice fischio. Una direzione complessivamente solida, con l’unico vero momento da VAR rappresentato dal gol annullato alla Cremonese nel primo tempo, valutato correttamente.
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: «Mourinho? In un primo periodo ci siamo detti qualcosa, più lui di me, su questo aspetto vince sempre lui. Mercato? Io ho accettato questa Juventus»
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Benfica: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Champions League (Andrea Bargione inviato all’Allianz...