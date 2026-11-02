Moviola Sassuolo Fiorentina 2-4, Marcenaro sotto la lente: il VAR interviene sul gol di Laurienté! Tutti gli episodi arbitrali

Moviola Sassuolo Fiorentina, tutti gli episodi arbitrali della decima giornata di Serie A 2026/2027: match diretto da Matteo Marcenaro

La Fiorentina conquista una vittoria importante sul campo del Sassuolo, imponendosi per 4-2 al termine di una partita ricca di gol ed emozioni. Il confronto tra le formazioni di Paolo Vanoli e Alberto Aquilani è stato diretto da Matteo Marcenaro, arbitro della sezione di Genova.

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Ad assisterlo Pietro Dei Giudici e Andrea Bianchini, con Giovanni Ayroldi quarto ufficiale. In sala VAR presenti Gianluca Aureliano e Ivano Pezzuto, rispettivamente VAR e AVAR.

Moviola Sassuolo Fiorentina, tre ammonizioni nel primo tempo

25′ – Gol del Sassuolo: Laurienté sfrutta il lancio di Esposito, supera la difesa viola e batte De Gea in uscita. Marcenaro convalida la rete dell’1-0.

39′ – Ammonito Sulemana: primo cartellino giallo tra gli episodi disciplinari segnalati.

42′ – Giallo a Dragusin: arriva un’altra ammonizione, questa volta per il difensore della Fiorentina.

44′ – Ammonito Njie: terzo cartellino giallo nel giro di pochi minuti.

45’+2 – Pareggio viola: Pellegrino riceve da Njie, protegge il pallone dal contrasto con Candé e supera Turati. La rete dell’1-1 viene convalidata.

Moviola Sassuolo Fiorentina, il VAR controlla il secondo gol di Laurienté

50′ – Fiorentina in vantaggio: Njie completa la rimonta con una conclusione dalla distanza che sorprende Turati. Nessuna irregolarità segnalata.

65′ – Pareggio del Sassuolo: Matic serve Laurienté, che trova la seconda rete personale con un tiro da posizione angolata.

L’azione viene sottoposta a controllo VAR, che conferma la regolarità del gol. Il Sassuolo può così festeggiare il momentaneo 2-2.

Moviola Sassuolo Fiorentina, Mastantuono e Valdepenas chiudono la partita

79′ – Terzo gol viola: Mastantuono riceve da Pedro Gonçalves e supera Turati con un preciso sinistro. La rete del 2-3 viene convalidata.

93′ – Ammonito Gnonto: cartellino giallo nel recupero.

93′ – Poker della Fiorentina: Valdepenas sfrutta l’assist di Ndour e realizza il definitivo 2-4.

Nel complesso, la moviola di Sassuolo-Fiorentina evidenzia soprattutto le decisioni disciplinari del primo tempo e il controllo VAR sulla rete del 2-2. Nel resoconto degli episodi non emergono rigori contestati o espulsioni, mentre il risultato finale premia la formazione di Vanoli.