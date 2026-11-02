Pagelle Sassuolo Fiorentina: – Calcio News 24

Pagelle Sassuolo Fiorentina: i nostri voti ai protagonisti in campo al Mapei Stadium nel match del 10° turno di Serie A terminato col successo per i toscani
Pagelle Sassuolo Fiorentina: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 10ª giornata di Serie A 2026/27.
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La Fiorentina ritrova finalmente il successo e supera 4-2 il Sassuolo al Mapei Stadium, conquistando tre punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione. Una partita spettacolare, ricca di ribaltamenti e occasioni.
Sassuolo Fiorentina, Laurienté sblocca il risultato: Pellegrino risponde
Al 25′ Laurienté porta avanti i neroverdi, sfruttando un lancio di Esposito e un’incertezza difensiva di Jimenez e Dragusin.
Prima dell’intervallo arriva il pareggio: Njie serve Pellegrino, che supera Turati con una conclusione ravvicinata.
Sassuolo Fiorentina, Njie completa la rimonta: Laurienté firma la doppietta
Nella ripresa Njie ribalta il risultato con uno splendido destro dalla distanza.
Il Sassuolo reagisce e trova il 2-2 ancora con Laurienté, bravo ad approfittare di un’altra disattenzione difensiva e a battere De Gea.
Sassuolo Fiorentina, Mastantuono e Valdepenas regalano la vittoria a Vanoli
Al 79′ Mastantuono riporta avanti i viola con un preciso sinistro su assist di Pedro Gonçalves.
Nel recupero Valdepenas chiude definitivamente la partita, sfruttando il servizio di Ndour.
Tra i migliori spiccano Mastantuono, Njie e Pedro Gonçalves, mentre il Sassuolo deve fare i conti con nuove difficoltà difensive.
Per Alberto Aquilani sono dieci i gol subiti nelle ultime due partite, mentre Vanoli può festeggiare una vittoria fondamentale per la classifica.
SASSUOLO (4-3-3): Turati 5.5; Walukiewicz 5.5 (77′ Cinquegrano sv), Idzes 5, Candé 5, Doig 6 (77′ Obrador sv); Adzic 5.5 (59′ Bowie 5.5), Matic 7, Sulemana 5.5 (46′ Bakola 5.5); Berardi 5, Esposito 6.5 (89′ Kulla sv), Laurienté 7.5. All. Aquilani
FIORENTINA (4-3-3): De Gea 5.5; Jimenez 5, Dragusin 5, Viery 6, Joao Mario 6; Ndour 6, Fagioli 5 (63′ Oulai 6), Brescianini 5.5 (77′ Pedro Gonçalves 7); Mastantuono 7 (89′ Valdepenas 6.5), Pellegrino 6.5 (77′ Beto sv), Njie 7.5 (63′ Gnonto 5,5). All. Vanoli