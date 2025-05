Muller verso la MLS: l’offerta per strappare il sì al calciatore: villa, ambasciatore del brand Bayern e accesso ai migliori campi da golf

Thomas Muller vicino alla MLS: il calciatore pronto a dire addio al Bayern Monaco e gli Stati Uniti potrebbero essere la destinazione preferita

Thomas Muller è sempre più vicino a lasciare il Bayern Monaco e a trasferirsi negli Stati Uniti, dove il Los Angeles FC è in pole per accoglierlo. Secondo quanto riportato dal podcast Bayern Insider della BILD, il club californiano, legato da una partnership con i bavaresi, avrebbe presentato al giocatore una proposta molto allettante: oltre al ruolo in campo, Muller diventerebbe ambasciatore del brand Bayern negli USA. Tra i benefit offerti, una villa a Beverly Hills e l’accesso ad alcuni dei migliori campi da golf di Los Angeles, città che il campione tedesco apprezza anche per la qualità della vita.

Nonostante l’interesse concreto anche di Chicago Fire, Vissel Kobe e anche in Serie A con Fiorentina e Lazio, Müller avrebbe escluso sia il campionato italiano che altre destinazioni in Asia. Prima, però, l’attaccante 35enne concluderà la stagione col Bayern, puntando al suo 13° titolo in Bundesliga e partecipando al Mondiale per club 2025, che si disputerà proprio negli Stati Uniti.