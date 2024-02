Muriel saluta l'Atalanta: «Bergamo seconda casa. Grazie!» - VIDEO

L’addio di Luis Muriel all’Atalanta. Il video dell’attaccante colombiano su Instagram salutando i tifosi nerazzurri

Luis Muriel diventerà un giocatore dell’Orlando City, ma prima non ha esitato a salutare tutto il mondo Atalanta. Tramite il suo profilo Instagram, l’ex numero 9 nerazzurro ha pubblicato un video ringraziando Bergamo, i tifosi e la società nerazzurra.

MESSAGGIO – «Ho un nodo alla gola che non mi lascia parlare bene: vi ringrazio tantissimo, vi ringrazio per avermi supportato, per l’affetto, per quello che mi avete trasmesso sempre, ogni volta, non solo allo stadio ma anche fuori. Siete la tifoseria più bella mai conosciuta e vi porterò sempre nel mio cuore. Ringrazio tantissimo la società, il presidente Antonio, Luca, il mister Gasperini, i miei compagni che in questi quattro anni e mezzo hanno vissuto insieme a me delle bellissime cose, sia in Europa che in Italia. Faccio veramente fatica a parlare, perché è un’emozione bella ma allo stesso tempo sicuramente mi lascia triste. Comunque prima di partire volevo fare questo saluto, ringraziare tutti, anche tutti quelli che lavorano a Zingonia, che magari sono dietro le quinte e non si vedono, che sono molto importanti per noi e in questi quattro anni e mezzo sicuramente mi hanno dato tantissimo. Parlo dei magazzinieri, del personale in cucina, della parte amministrativa: tutte quelle persone che ogni giorno lavorano per far sì che noi stiamo sempre meglio. Grazie ragazzi, ci vediamo presto: vi porterò nel mio cuore. Vado a fare un’esperienza nuova, ma sicuramente vi porterò sempre con me. Tiferò sempre Atalanta, e ci vediamo al più presto. Insieme alla società vogliamo fare questo saluto, riteniamo sia la maniera più bella di lasciarci. So che Bergamo è casa mia, tornerò sempre a trovarvi e a trovare l’Atalanta e la gente di Bergamo. Grazie di tutto ragazzi, grazie per l’affetto e forza Atalanta!».