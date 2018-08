Caso Nainggolan: spunta un dito medio, l’Inter non lo multerà – FOTO

Nuove ricostruzioni sulla serata trascorsa da Nainggolan in un locale con Fabrizio Corona: spunta anche un dito medio all’indirizzo di alcuni tifosi. L’Inter non multerà comunque il belga

Il caso è scoppiato ieri, ma risale in realtà alla serata tra venerdì e sabato scorsi: Radja Nainggolan beccato in un locale della bergamasca in compagnia di Fabrizio Corona. Un caso – dicevamo – perché l’ex centrocampista della Roma, da poco arrivato all’Inter, è tecnicamente fermo da un mese per infortunio e sarebbe intensamente al lavoro per recuperare in vista già della prossima di campionato contro il Torino. Di regola il suo stile di vita dovrebbe essere da professionista per centrare l’obiettivo, ma con Nainggolan – si sa – del doman non v’è certezza. Così fioccano le ricostruzioni circa quella che sarebbe stata niente più che una serata goliardica per il belga, arrivato nel locale La Casa Loca, in cui era ospite pure Corona (presentato dalle locandine addirittura come “Il bad boy più famoso d’Italia”) con la moglie Claudia verso le 2.15 di notte, prima di andare via alle 2.45. Dalla discoteca in questione fanno sapere che Radja si sarebbe intrattenuto solo mezz’oretta, avrebbe salutato Corona e scattato con lui qualche foto e – soprattutto – si sarebbe limitato a bere solo qualche bicchiere di acqua frizzante prima di salutare tutti.

Nulla di male o forse sì. Nainggolan la mattina dopo era regolarmente alla Pinetina verso le 9 di mattina e – particolare che non è sfuggito ai più – sarebbe arrivato agli allenamenti vestito esattamente come la sera precedente, con la t-shirt da baseball rossa di ordinanza. A qualcuno insomma è venuto il dubbio che Radja abbia fatto “il dritto” (come si dice in gergo), cioè che abbia trascorso tutta la serata in giro per locali senza andare a dormire per poi presentarsi direttamente da Luciano Spalletti la mattina seguente. Seppure però fosse tornato a casa per dormire nemmeno sei ore, ci sarebbe forse da riflettere.

Lo hanno fatto gli stessi tifosi interisti che sui social ieri hanno commentato l’accaduto. Qualcuno – a dirla proprio tutta – lo aveva fatto anche nel corso della serata: un gruppetto di supporters nerazzurri avrebbe infatti avvicinato Nainggolan quando era con Corona nel locale e gli avrebbe raccomandato di tornare a casa per riposare. «Devi giocare, vattene a dormire», gli avrebbero urlacchiato contro. La risposta del centrocampista? Dito medio. Poi ieri un messaggio su Instagram con foto dell’allenamento di giornata: «Lavoro per essere pronto. Tutto il resto sono solo s…». L’Inter ha già fatto sapere che non lo multerà: del resto – fanno sapere informalmente dalla società nerazzurra – sapevano già al momento dell’acquisto con chi avevano a che fare.