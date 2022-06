Nandez Juve, possibile inserimento di contropartite nell’affare

Nandez Juve, i bianconeri starebbero pensando di inserire delle contropartite nell’affare per l’uruguaiano. La situazione

Dopo aver definito i dettagli dell’operazione Pogba, la Juventus è libera di pensare agli altri scenari che ha mantenuto aperti. Uno su tutti quello che porta all’uruguaiano Nahitan Nandez. Il Cagliari ha bisogno di cedere senza svalutare eccessivamente le proprie punte di diamante; per El Leon si parla di investire una cifra non inferiore ai 13/14 milioni chiesti dai rossoblu.

Si cerca un modo di venirsi incontro mantenendo le solite buone le relazioni tra i due club. La via perseguita è quella delle contropartite tecniche (come dice oggi L’Unione Sarda). Il nome che si fa da più tempo è quello dell’ex Verona Frabotta, classe ’99, ma non solo; da quanto emerge, c’è gradimento per Filippo Ranocchia, centrocampista centrale del 2001 che ha convinto i sardi. L’anno scorso ha giocato in serie B, in prestito al Vicenza.