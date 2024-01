Napoli, Osimhen attacca l’agente di Kvaratskhelia: «Idiota!»

Napoli, Victor Osimhen attacca l’agente di Kvara dopo le sue parole sul proprio futuro: «Tieni il mio nome fuori dalla tua bocca!»

Il momento in casa Napoli è molto delicato: involuzione di gioco e risultati, squadra in ritiro e oggi, a completare il puzzle, arriva anche la polemica a distanza tra Jugeli, agente di Kvara, che dalla Georgia parla del futuro del suo assisitito e di Osimhen, e proprio lo stesso Victor, che dal ritiro della Nigeria, risponde per le rime con una storia sui propri social. Di seguito le loro parole.

PAROLE JUGELI – «Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Te lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro».

RISPOSTA OSIMHEN – «Caro Mamuka lugei, sei un pezzo di sporcizia e una vergogna. Sono imbarazzato dal tuo modo di ragionare, idiota! TIENI IL MIO NOME FUORI DALLA TUA BOCCA».