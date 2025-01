Napoli, parla l’agente di Zerbin vicino al Venezia: «Le società si stanno parlando. Ecco la possibile formula»

Napoli, parla l’agente di Alessio Zerbin che sarebbe vicino al Venezia: «Le società si stanno parlando». Ecco le sue parole

Giulio Marinelli, agente dell’esterno d’attacco del Napoli, Alessio Zerbin, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, della trattativa che potrebbe portare il suo giovane assistito al Venezia. Ecco le sue parole riprese da TMW:

PAROLE – «Le società si stanno parlando, c’è stato un piccolo rallentamento in virtù del fatto che la squadra di Conte ultimamente ha avuto alcuni infortuni».

FORMULA CESSIONE – «Si dovrebbe trattare di un prestito che diventa obbligo di riscatto in caso di permanenza del Venezia in Serie A, quindi ci sono i margini per una cessione a titolo definitivo. Alessio ha fatto un percorso insieme al Napoli bellissimo, vuole giocare, poi in virtù del cambio di modulo sono cambiate le esigenze e quindi la sua voglia di giocare prevale. Essere allenato da Conte lo ha migliorato, a Napoli ha avuto grandi allenatori. Quando poi il mister ha dato il placet per la cessione a denti stretti gli ha detto che gli dispiaceva molto di questa cessione. Ha trovato in Alessio un giocatore che ha fame di apprendimento».