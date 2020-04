Napoli, Alemao: «La monetina? Non è vero che chiesi scusa a Sacchi»

Alemao racconta l’episodio della monetina contro l’Atalanta. Ecco le parole dell’ex centrocampista del Napoli che cita Sacchi

Alemao torna sull’episodio della monetina. L’ex centrocampista del Napoli, intervistato da Il Corriere dello Sport, parla anche di Sacchi e delle presunte scuse.

ALEMAO – «Questa è una colossale bugia ed ho il dovere di smentire Sacchi. Non avevo nulla da farmi perdonare, perché io non ho alterato la realtà. Il dolore alla testa l’ho avvertito io, il taglio l’ho subito io. Immagino sia complesso dover riempire un libro, si devono inserire argomenti che facciano sensazioni, elementi che possano attirare l’attenzione. Ma confesso che pensavo di essere al cospetto di una persona più intelligente. E mi rattrista che non sia così».