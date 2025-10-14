Anguissa Napoli, rinnovo sempre più vicino: le cifre e i dettagli

Anguissa Napoli, rinnovo vicino: il camerunese pronto a firmare un nuovo contratto con aumento d’ingaggio. Ecco le ultime novità

Il legame tra Anguissa e il Napoli è destinato a proseguire ancora a lungo. Il centrocampista camerunese, punto di forza della squadra e autentico pilastro del centrocampo, è ormai a un passo dal rinnovo del contratto con il club azzurro. Una scelta che conferma la fiducia reciproca tra il giocatore e la società, ma anche la piena stima che Antonio Conte nutre nei confronti del suo mediano tuttofare.

Dopo settimane di contatti e incontri tra le parti, la trattativa tra Anguissa e il Napoli è entrata nella fase decisiva. Come riportato da Tuttosport, mancano soltanto gli ultimi dettagli prima della firma ufficiale. Il nuovo accordo prevede un sostanzioso aumento di stipendio, segno tangibile del riconoscimento da parte del club per l’importanza che il centrocampista ha assunto nello scacchiere tattico della squadra.

Attualmente, Anguissa percepisce circa 2,5 milioni di euro netti a stagione, ma con il nuovo contratto l’ingaggio salirà fino a 4 milioni netti. Un incremento significativo, che lo proietterà tra i giocatori più pagati della rosa del Napoli. Una scelta meritata, considerando il contributo del camerunese in questi anni: forza fisica, equilibrio tattico, capacità di recupero palla e inserimenti senza palla ne fanno un elemento imprescindibile per Conte.

Il club partenopeo e Anguissa Napoli condividono la stessa visione: continuare un percorso di crescita e ambizioni. Dopo i due Scudetti vinti in tre anni, la voglia di competere ancora ai massimi livelli resta intatta. Il centrocampista, arrivato dal Fulham nel 2021, si è perfettamente integrato nella realtà napoletana, diventando un punto di riferimento non solo in campo ma anche nello spogliatoio.

Conte, fin dal suo arrivo, ha espresso chiaramente la volontà di trattenere tutti i giocatori cardine della rosa, e tra questi Anguissa Napoli occupa un posto di primo piano. La sua presenza garantisce solidità, dinamismo e personalità in mezzo al campo, qualità fondamentali per il nuovo progetto tecnico.

L’obiettivo comune ora è chiaro: consolidare la squadra, difendere i risultati raggiunti e puntare a nuovi traguardi, sia in Italia che in Europa. Il rinnovo di Anguissa Napoli, ormai prossimo all’annuncio ufficiale, rappresenta un passo importante in questa direzione — un segnale di continuità e ambizione da parte di una società che vuole restare protagonista. LEGGI ANCHE >>> Prossimo turno Serie A 2025/2026