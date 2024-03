Gasperini: «All’Atalanta la chimica perfetta per vincere un trofeo»

Le parole dell’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini dopo la vittoria straordinaria contro il Napoli

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato così dopo la vittoria contro il Napoli.

«Quando vinci 3-0 a Napoli è sempre qualcosa di importante: abbiamo tenuto bene sempre la partita, poi è chiaro che il Napoli è una squadra che crea opportunità e ci siamo dimostrati superiori. Abbiamo raggiunto livello di competitività importante dove tutti riescono a dare una grande impronta: per noi è indispensabile viste le tre competizioni. L’Atalanta ruota sempre le sue pedine e riesce sempre a fare la differenza. Ad oggi c’è una grande chimica all’interno dello spogliatoio: sono entrati anche Toloi e Hateboer dove il loro contributo è abbastanza alto, poi ci sono i ragazzi più giovani che possono fare quel qualcosa in più. Scamacca? Ha avuto un periodo difficile, però ad oggi è in doppia cifra e sta già dando tanto all’Atalanta, e mi auguro che possa continuare con la Nazionale. Se parliamo di trofeo possiamo arrivare alla Coppa Italia: mercoledì ci aspetta una semifinale importante. Noi non ci siamo mai tirati indietro e Bergamo aiuta come piazza. Scalvini? Ad oggi solo un risentimento, vedremo domani»