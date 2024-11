Napoli Atalanta, Manna: «Novità sul rinnovo di Kvaratskhelia»

Ci sono aggiornamenti sul prolungamento di contratto di Kvicha Kvarataskhelia: ecco le parole di Manna

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, argomento caldo e seguito con trepidante attesa dai tifosi azzurri.

KVARATSKHELIA – «Stiamo parlando, abbiamo fatto un’offerta a luglio, non vogliamo attendere a lungo perché vogliamo restare focalizzati sul campionato, vogliamo gratificarlo, ci aspettiamo un’evoluzione in tempi brevi, altrimenti aspetteremo il termine della stagione in cui ci saranno ancora due anni di contratto, poi faremo le nostre valutazioni»