Napoli, ansia Osimhen: le condizioni del nigeriano

Preoccupano le condizioni di Osimhen a Napoli: lieve fastidio muscolare e saltato l’allenamento pre Barcellona, le ultime

In casa Napoli a mettere ansia in vista della partita delicata contro il Barcellona ci ha pensato Osimhen. Il nigerinao ha accusato un lieve fastidio muscolare che non gli ha permesso di prendere parte all’allenamento odierno con la squadra.

Le sue condizioni non sembrano essere gravi, e la sua presenza contro i blaugrana non è in dubbio.