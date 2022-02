Napoli Barcellona, pronto il tributo a Maradona: l’omaggio dello stadio

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel corso di Napoli-Barcellona, lo stadio Maradona omaggerà l’ex Pibe de Oro

Napoli-Barcellona sarà la partita di Diego Armando Maradona. E lo stadio partenopeo, intitolato proprio al Pibe de Oro, si appresta a celebrare e omaggiare il suo idolo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, al 10′, numero della leggenda argentina, scatterà un lungo applauso da parte di tutti i tifosi presenti sulle tribune. Un tributo per Maradona, storico ex di entrambe le squadre.