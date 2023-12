Napoli, Cannavaro: «Il Napoli ha più da perdere contro la Juve»

Le parole di Fabio Cannavaro, ex difensore e doppio ex di Juve e Napoli, sul momento che stanno vivendo i campioni d’Italia

Juve-Napoli aprirà la 15ª giornata di Serie A venerdì sera e le squadre sono al lavoro per preparare la sfida. La Stampa ha intervistato il doppio ex Fabio Cannavaro in vista della partita. Di seguito le sue parole sui Campioni d’Italia.

PARTITA – «Juve-Napoli è sempre una partita particolare. In questi ultimi anni i bianconeri sono stati sconfitti più volte, quindi vorranno rifarsi».

CHI RISCHIA DI PIU’ – «Il Napoli. Perché ha perso quelle certezze che avevano fatto la differenza lo scorso anno: il gioco e la qualità che riuscivano ad esprimere hanno portato allo scudetto, ma ora si sono smarrite».

GARCIA – «Da subito si è visto che non aveva lo spogliatoio in mano, anche se arrivare dopo Spalletti non era facile».

ALLENARE IL NAPOLI – «Non c’è stato nulla. Hanno preso Mazzarri, che conosce l’ambiente: speriamo possa risolvere la situazione».

MAZZARRI – «Mazzarri ha riportato un po’ di serenità, ma quelle sconfitte non aiutano e purtroppo la sensazione è che si sia perso definitivamente quel gioco che incantava tutti».

COSA SI É PERSO IN CAMPO – «Spalletti aveva un concetto diverso ed era unico nel suo modo di giocare. Si è perso quel gioco lì: a tratti si intravede ancora qualcosa, ma non si riesce a farlo per 90 minuti. Per mancanza di idee, soprattutto».