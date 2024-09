Napoli, Conte RINGRAZIA Lukaku: impatto IMPRESSIONANTE del belga

L’analisi sull’impatto di Romelu Lukaku nel suo esordio con la maglia del Napoli contro il Parma

L’edizione odierne de La Gazzetta dello Sport ripercorre l’esordio di Romelu Lukaku nella vittoria del Napoli per 2-1 contro il Parma. Una partita in cui il belga ha impressionato fin dal suo ingresso in campo al 62′ e che ha permesso agli azzurri di rimontare e conquistare la seconda vittoria consecutiva.

L’ex Inter ha infatti trovato subito il suo primo gol in azzurro per il momentaneo pareggio prima della rete decisiva di Anguissa.