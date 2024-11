Napoli Conte, la rivelazione: recentemente è stato vicino a quella squadra

Retroscena su Antonio Conte: nel recente passato l’attuale tecnico del Napoli era stato vicino ad una squadra di Serie A

Grandissimo avvio per Antonio Conte, allenatore del Napoli, attualmente a 4 punti di distacco dall’Inter di Inzaghi, e capolista solitaria di questa stagione di Serie A. Conte, ex tecnico nerazzurro, sta portando il suo credo e sta aiutando i campani a raggiungere risultati ottimi per quanto riguarda il proseguo del proprio campionato. In attesa di quello che sarà lo sviluppo, sembrerebbe che il tecnico salentino, avrebbe fatto un tentativo per ritornare proprio nella Milano nerazzurra. Ecco la rivelazione di Fabrizio Biasin a Cronache di Spogliatoio:

«Conte, nel recente passato, un tentativo per tornare lo ha fatto. In un passato neanche troppo remoto. Non ieri, ma neanche tanto tempo fa. Dopo il Tottenham? No. Dopo lo Scudetto perso col Milan? No. Quando Inzaghi rischiava, nell’anno delle tante sconfitte in campionato. Li Inzaghi rischiava grossa. Un tentativo per tornare li, secondo me c’è stato»