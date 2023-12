Il Napoli ha perso una brutta partita in Coppa Italia al Maradona contro il Frosinone: uno schiaffo importante e per certi versi storico

Il Napoli ha perso una brutta partita in Coppa Italia al Maradona contro il Frosinone: uno schiaffo importante e per certi versi storico.

OPTA – «Era dal luglio 1958 che il Napoli non perdeva una partita di Coppa Italia in casa con almeno 4 gol di scarto (0-4 con la Lazio in quel caso)».