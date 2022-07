Napoli, De Laurentiis: «Non possiamo avere un secondo schiappa»

De Laurentiis fa il punto sui portieri del Napoli: «Non possiamo avere un secondo schiappa per fare un piacere a Meret»

Nella lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss, Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sui portieri. Di seguito le sue parole.

«Nella nostra storia abbiamo sempre avuto due portieri di personalità. Poi c’è sempre stato un terzo portiere di riserva. Ma i primi due non possono essere di riserva. Il fatto che uno possa risentirsi perché il portiere è bravo, ma anche lì… E’ importante come l’allenatore sappia gestire. Quest’anno ci saranno 52 e speriamo più partite, per cui i problemi saranno tanti, le insidie per gli infortuni pure, il Covid non è un problema risolto.

Non possiamo avere un primo portiere bravo e un secondo schiappa per far piacere al primo portiere. Non credo che Meret possa pensare una cosa del genere. Se dovesse succedergli un incidente, a Meret, poi chi è che sta in porta? Un portiere non può giocare 52 partite l’anno, deve dividersi la torta. Se giochi in una squadra come il Napoli, che gioca da 13 anni in Europa, unica italiana tra l’altro, tu devi attrezzarsi affinché questo non sia un problema».