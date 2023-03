Napoli-Eintracht, il TAR accoglie l’istanza sui biglietti per gli ospiti. Ma ci sarà ricorso

Napoli-Eintracht, il TAR accoglie l’istanza per i biglietti per i tifosi del settore ospiti. Ma il club partenopeo farà ricorso

Il TAR ha accolto l’istanza presentata dall’Eintracht dopo che era stata sospesa la vendita dei biglietti per i residenti in Germania per il match di Champions con il Napoli.

IL COMUNICATO – Sabato pomeriggio, il tribunale amministrativo competente ha accolto la richiesta di ingiunzione temporanea dell’Eintracht Frankfurt. Di conseguenza, il divieto di vendita di biglietti a persone residenti in Germania, pronunciato mercoledì contro l’SSC Napoli per il ritorno degli ottavi di finale, è stato dichiarato illegittimo. Per il momento, il Napoli dovrà fornire all’Eintracht Francoforte un totale di 2.700 biglietti per gli ospiti.

Il club azzurro ha comunque già fatto sapere che presenterà ricorso: decisione attesa tra lunedì e martedì della prossima settimana.