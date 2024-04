Napoli Frosinone: stop alla coppia del disastro (e forse è un bene)

Napoli Frosinone, voti e giudizi dei quotidiani: Rrahmani e Mario Rui i peggiori in campo nella gara del Maradona

La difesa del Napoli ha fatto acqua con il Frosinone. Ha determinato un rigore, poi sciupato da Soulé; ha preso due gol; poteva incassarne altri. Sul banco degli imputati i principali accusati sono due, condannati entrambi dal 4.5 ricevuto in pagella e con una certezza che li accomuna: non saranno presenti nella prossima partita.

RRAHMANI – Per La Gazzetta dello Sport la colpa è la seguente: «Provoca il rigore (pure ammonito ed era in diffida), resta a distanza di Cheddira che pianta il 2-2». Il Corriere dello Sport elenca: «Errori e amnesie. Una delle giornate peggiori: il fallo da rigore su Cheddira, l’odore di bruciato sul suo colpo di testa del 2-2, l’ammonizione (diffidato, salterà l’Empoli)».

MARIO RUI – «Si fa crescere davanti Zortea che lo infilza, espulso nel finale in “sacrificio” per fermare Seck»: questa la lettura della Rosea. La testata capitolina aggiunge: «Soulé non è in palla, ma Zortea lo fulmina sul cross del 2-2 e poi di nuovo nell’azione del quasi 3-2 di Seck. Già ammonito per una reazione evitabile, si fa fregare in ripartenza da Seck e adios. Doppio giallo e niente Empoli».