Napoli-Girona: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Teofilo Patini l’incontro amichevole Napoli-Girona: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Teofilo Patini di Castel Di Sangro va in scena la partita amichevole Napoli-Girona. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Raspadori. All. Conte.

Orario e dove vederla in tv

Napoli-Girona si gioca alle ore 18:30 di sabato 3 luglio. Verrà trasmessa in diretta esclusiva in streaming su OneFootball, visibile anche in tv tramite l’app.