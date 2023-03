Napoli, Giuntoli: «Perchè non dovrei restare? Presto altri rinnovi»

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Eintracht

LE PAROLE – «Ho un anno di contratto, mi trovo benissimo qui e così la mia famiglia. Non vedo perchè non dovrei rimanere. Eravamo consci di poter costruire una squadra importante e lo faremo anche per il futuro. Rinnovi? Presto ne arriveranno altri per consolidarci».